Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о визите в Донецкую область, совместном с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и новым командующим Объединенных сил Андреем Игнатовым, которого он представил защитникам Донецкой области. Соответствующее видео он разместил в соцсетях в среду, пишет УНН.

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"Донетчина. Вместе с нашими воинами, вместе с Главкомом Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Игнатовым. Представил сегодня официально Андрея Игнатова всем, кто отвечает за оборону Донецкой области. Заслушали доклады непосредственно с позиций", - указал Зеленский.

По словам Президента, он "был рад лично увидеть и поблагодарить нашу 110-ю бригаду и 47-ю бригаду – абсолютно героические, результативные ребята". Поблагодарил и боевых медиков.

"Провел здесь, в Донецкой области, совещание по безопасности и поддержке людей - подробное совещание. Много вопросов. И по обеспечению жизни - вода, социальные вопросы, эвакуация, и по помощи обороне, и по восстановлению жилья", - отметил Президент.

"И будет отдельный разговор в Киеве, в частности с членами правительства, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта - в сложных громадах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и более. Буду делать по ним соответствующие выводы", - отметил Зеленский.

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