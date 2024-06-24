Президент Владимир Зеленский принял решение заменить генерал-лейтенанта Юрия Содолю бригадным генералом Андреем Игнатовым в должности командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский решил заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, передает УНН.
Детали
Как заявил президент, должность Стодоля будет занимать Андрей Игнатов.
Я принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова
Дополнение
На сайте Офиса президента также появился указ об уходе Содоля с должности.
Уволить Содоля Юрия Ивановича с должности Командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины
Контекст
Юрий Содоль — генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины. Во время полномасштабной войны он участвовал в обороне Мариуполя, боях под Волновахой. В 2023 году Содоль руководил оперативно-тактической группировкой на Угледарском направлении. С 11 февраля 2024 года возглавляет Объединенные силы ВСУ.
Критика адреса Содола звучала в основном во время его пребывания на посту командующего морской пехотой.
В частности, активист Сергей Стерненко забрасывает ему отправку морпехов на Левобережье Херсонской области для содержания плацдарма без надлежащего обеспечения и огневой поддержки. Кроме того, критические заявления в сторону Содоля звучали и со стороны Марьяны Безуглой.
Напомним
В понедельник, 24 июня, Президент Украины Владимир Зеленский представил сотрудникам Управления государственной охраны нового главы ведомства – полковника Алексея Морозова.