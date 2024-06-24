Зеленський представив нового очільника Управління державної охорони
Київ • УНН
Володимир Зеленський представив полковника Олексія Морозова в якості нового глави Департаменту державної безпеки України. Новому голові доручено забезпечити патріотично налаштований персонал, а також модернізувати структуру і підвищити боєготовність до військового часу.
Президент України Володимир Зеленський представив співробітникам Управління державної охорони нового очільника відомства – полковника Олексія Морозова. Про це повідомили на сайті Президента, пише УНН.
Зеленський зазначив, що основне завдання нового керівника УДО – забезпечити, щоб в установі працювали лише патріотично налаштовані фахівці.
Окрім цього, Управління потребує модернізації структури та роботи, щоби відповідати вимогам воєнного часу. У нового керівника є карт-бланш на зміни. Потрібні нові підходи до роботи з особовим складом – без радянщини
Він каже, що мова йде про:підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу й нові підходи до рекрутингу кадрів для відомства; удосконалення матеріально-технічної та навчальної баз УДО; створення власного навчального полігону та сучасного спеціалізованого Центру підготовки фахівців безпеки на базі Інституту Управління державної охорони.
Звичайно, Управління має бути очищене від усіх, хто обирає для себе не Україну або дискредитує Управління державної охорони. Ваше завдання – це безпека ключових інституцій нашої держави. Я дякую всім, хто виконує це завдання абсолютно сумлінно
Новопризначений очільник УДО Олексій Морозов додав, що виправдає нову посаду діями, а не промовами і попросив присутніх підтримати трансформацію Управління, зокрема реалізацію ініціатив, які він запропонує.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора бригадному генералу Хмарі Євгенію та звання генерала полковника Килимнику Денису.