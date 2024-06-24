Президент Украины Владимир Зеленский представил сотрудникам Управления государственной охраны нового главы ведомства-полковника Алексея Морозова. Об этом сообщили на сайте Президента, пишет УНН.

Зеленский отметил, что основная задача нового руководителя УГО – обеспечить, чтобы в учреждении работали только патриотически настроенные специалисты.

Кроме этого, управление нуждается в модернизации структуры и работы, чтобы соответствовать требованиям военного времени. У нового руководителя есть карт-бланш на смены. Нужны новые подходы к работе с личным составом - без советщины - подчеркнул Президент.

Он говорит, что речь идет о: повышении уровня боевой и мобилизационной готовности личного состава и новых подходах к рекрутингу кадров для ведомства; совершенствовании материально-технической и учебной баз УГО; создании собственного учебного полигона и современного специализированного центра подготовки специалистов безопасности на базе Института управления государственной охраны.

Конечно, управление должно быть очищено от всех, кто выбирает для себя не Украину или дискредитирует Управление государственной охраны. Ваша задача-это безопасность ключевых институтов нашего государства. Я благодарю всех, кто выполняет эту задачу абсолютно добросовестно - сказал Владимир Зеленский.

Новоназначенный глава УГО Алексей Морозов добавил, что оправдает новую должность действиями, а не речами и попросил присутствующих поддержать трансформацию управления, в частности реализацию инициатив, которые он предложит.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора бригадному генералу облаку Евгению и звание генерала полковника Килимнику Денису.