Президент України присвоїв начальнику Центру спецоперацій «А» СБУ звання генерал-майора
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора Євгену Хмарі та бригадного генерала Денису Килимнику
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора бригадному генералу Хмарі Євгенію та звання генерала полковника Килимнику Денису. Відповідні укази №372/2024 та №373/2024 оприлюднені на сайті Президента, пише УНН.
Президент Володимир Зеленський присвоїв нові військові звання.
Денис Килимник, який обіймає посаду першого заступника начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ отримав звання бригадного генерала.
Також військове звання генерал-майора було присвоєно Євгенію Хмарі, начальнику Центру спецоперацій "А" СБУ.
Нагадаємо
Дрони СБУ у ніч на 18 червня атакували нафтобази "Азовська" та "Азовнафтопродукт", які знаходяться в ростовській області рф. На об’єктах розпочалися потужні пожежі.