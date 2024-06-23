Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора бригадному генералу облаку Евгению и звание генерала полковника Килимнику Денису. Соответствующие указы №372/2024 и №373/2024 обнародованы на сайте Президента, пишет УНН.

Президент Владимир Зеленский присвоил новые воинские звания.

Денис Килимник, занимающий должность первого заместителя начальника Центра специальных операций "А" СБУ получил звание бригадного генерала.

Также воинское звание генерал-майора было присвоено Евгению Хмаре, начальнику Центра спецопераций "А" СБУ.

Напомним

Дроны СБУ в ночь на 18 июня атаковали нефтебазы "Азовская" и "Азовнефтепродукт", которые находятся в Ростовской области рф. На объектах начались мощные пожары.