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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Нічні пожежі на нафтобазах в ростовській області є спецоперацією СБУ – джерела

Київ • УНН

 • 29016 перегляди

Безпілотники СБУ атакували нафтобази в ростовській області росії, спричинивши потужні пожежі та вибухи.

Нічні пожежі на нафтобазах в ростовській області є спецоперацією СБУ – джерела

Дрони СБУ у ніч на 18 червня атакували нафтобази "Азовська" та "Азовнафтопродукт", які знаходяться в ростовській області рф. На об’єктах розпочалися потужні пожежі.  Про це УНН повідомляє із посиланням на свої джерела.

Деталі

Минула ніч видалася максимально вибуховою для ростовських нафтобаз "Азовська" та "Азовнафтопродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом. За інформацією джерел УНН, до них "завітали" дрони СБУ.

Місцеві мешканці всю ніч рахували вибухи і бідкались, що черговий дрон долетів до цілі.

Особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали.

Після успішного відпрацювання дронів СБУ, на об’єктах розпочалися потужні пожежі.

"СБУ й надалі буде запроваджувати "дронові санкції" проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України", - зазначило джерело.

Загалом дрони СБУ здійснили понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.

Не лише в ростовській області: у рф вночі атаковано ще одну нафтобазу в краснодарському краї - росЗМІ18.06.24, 09:37 • 27548 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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