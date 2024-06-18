Не лише в ростовській області: у рф вночі атаковано ще одну нафтобазу в краснодарському краї - росЗМІ
Київ • УНН
Ще одна нафтобаза зазнала атаки в Росії, повідомляється про пожежу і пошкодження трубопроводів і технічних приміщень у Темрюкському районі краснодарського краю, на додачу до нафтоналивних терміналів в Азові ростовської області.
Ще одну нафтобазу атаковано сьогодні вночі в рф - у темрюкському районі краснодарського краю, з посиланням на джерела повідомляє російський телеграм-канал ASTRA, пише УНН.
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"У районі опівночі 18 червня жителі темрюкського району повідомляли в місцевих чатах про вибухи. Однак офіційної інформації від влади або міноборони рф не надійшло дотепер", - ідеться в повідомленні.
ASTRA з'ясувала, що "атакований був термінал із перевалки наливних нафтопродуктів і хімічних вантажів ТОВ "Югнефтехимтранзит" у селищі чушка". "Виникла пожежа, пошкоджено трубопровід і технічні приміщення. Постраждалих немає", - повідомили ASTRA джерела в екстрених службах регіону.
Також ASTRA з'ясувала, що "в азові ростовської області в рф у ніч на 18 червня безпілотники поцілили по нафтоналивних терміналах ЗАТ "Азовпродукт" і ТОВ "ДонТерминал"".
У ростовській області рф через атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами18.06.2024, 05:10 • 35660 переглядiв