У ростовській області рф через атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами
Київ • УНН
У ростовській області рф загорілися резервуари з нафтопродуктами через атаки безпілотників, про жертви не повідомляється.
В ростовській області рф через атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами. Про це повідомляє губернатор ростовської області голубєв, передає УНН.
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За інформацією, в азові ростовської області внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами.
За попередніми даними, жертв немає.
Відповідні служби приборкують вогонь.
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