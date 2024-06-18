Киев • УНН
В ростовской области рф загорелись резервуары с нефтепродуктами из-за атаки беспилотников, о жертвах не сообщается.
В ростовской области рф из-за атаки БпЛА вспыхнули резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщает губернатор ростовской области голубев, передает УНН.
Детали
По информации, в азове ростовской области в результате атаки БпЛА вспыхнули резервуары с нефтепродуктами.
По предварительным данным, жертв нет.
Соответствующие службы укрощают огонь.
Удар БпЛА вызвал пожар в доме, пострадала женщина в белгородской области18 июня 2024, 01:25 • 17314 просмотров