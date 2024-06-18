Удар БпЛА вызвал пожар в доме, пострадала женщина в белгородской области

В белгородской области в результате удара БпЛА загорелся дом, раненая женщина доставлена в больницу. Информация о последствиях уточняется. Об этом сообщает губернатор белгородской области гладков, передает УНН.

Детали

По информации, в селе мокрая грайворонского городского округа белгородской в результате атаки БпЛА загорелся частный жилой дом.

Одну женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную больницу. Пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь, после чего ее перевезут в городскую больницу №2 города белгорода для дальнейшего лечения.

Информация о последствиях атаки уточняется.

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