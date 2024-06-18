Удар БпЛА вызвал пожар в доме, пострадала женщина в белгородской области
Киев • УНН
В белгородской области рф загорелся дом и пострадала женщина в результате удара беспилотника.
В белгородской области в результате удара БпЛА загорелся дом, раненая женщина доставлена в больницу. Информация о последствиях уточняется. Об этом сообщает губернатор белгородской области гладков, передает УНН.
Детали
По информации, в селе мокрая грайворонского городского округа белгородской в результате атаки БпЛА загорелся частный жилой дом.
Одну женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную больницу. Пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь, после чего ее перевезут в городскую больницу №2 города белгорода для дальнейшего лечения.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Крупный пожар произошел в белгороде: сообщают, что горело на складе17 июня 2024, 10:17 • 11115 просмотров