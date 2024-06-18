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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар БпЛА вызвал пожар в доме, пострадала женщина в белгородской области

Удар БпЛА вызвал пожар в доме, пострадала женщина в белгородской области

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 01:25  •  4311 просмотра

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В белгородской области рф загорелся дом и пострадала женщина в результате удара беспилотника.

В белгородской области в результате удара БпЛА загорелся дом, раненая женщина доставлена в больницу. Информация о последствиях уточняется. Об этом сообщает губернатор белгородской области гладков, передает УНН.

Детали

По информации, в селе мокрая грайворонского городского округа белгородской в результате атаки БпЛА загорелся частный жилой дом.

Одну женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную больницу. Пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь, после чего ее перевезут в городскую больницу №2 города белгорода для дальнейшего лечения.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Крупный пожар произошел в белгороде: сообщают, что горело на складе17 июня 2024, 10:17 • 11115 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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