В белгороде в рф произошел сильный пожар, сообщает российский телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

Крупный пожар произошёл на улице Чичерина в белгороде утром 17 июня. По предварительным данным, возгорание было в металлическом щитке. Сейчас пожар потушен, передаёт МЧС.

Как указано, СМИ пишут, что был прилет в склад боеприпасов. Белгородские телеграм-каналы сообщают о пожаре на складе, но без уточнений.

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