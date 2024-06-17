Киев • УНН
россия утверждает, что ее система противовоздушной обороны уничтожила 6 БПЛА над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями ночью.
Минобороны россии утверждает, что ночью над белгородской, воронежской и липецкой областями рф "уничтожено" шесть БПЛА, пишет УНН.
Детали
мо рф заявляет, что их ПВО "уничтожено" один БПЛА над территорией белгородской области, два БПЛА над территорией воронежской области, а также три БПЛА над территорией липецкой области.
По данным российского телеграм-канала ASTRA, жители липецка ночью сообщили о взрывах и дыме над тракторным заводом, а также об атаке на новолипецкий металлургический комбинат.
При этом губернатор липецкой области сообщил о подавлении 4 беспилотников над регионом, в том числе 3 над промышленной территорией липецка. На месте падения обломков БПЛА, с его слов, работали экстренные службы.
Губернатор воронежской области сообщил о двух сбитых дронах.
В рф взрывы и дым над тракторным заводом: липецк ввел режим воздушной опасности17 июня 2024, 01:29 • 46950 просмотров