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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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13 июня 2024, 10:18  •  284358 просмотра
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Если вину Гетманцева докажут, ему может грозить уголовное наказание - юрист

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14 июня 2024, 08:25  •  144706 просмотра

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14 июня 2024, 08:03  •  101481 просмотра

В Укртрансбезопасности признали неудовлетворительное состояние дороги, по которой "скорая" едва доставила пожилую пациентку в больницу

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В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро
14 июня 2024, 07:38  •  96800 просмотра

В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро

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14 июня 2024, 07:38  •  60444 просмотра

Эксперты КНИИСЭ: покупать битые авто из США на аукционах - это всегда риск

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В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"
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В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"

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Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

14 июня 2024, 12:58  •  211284 просмотра
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14 июня 2024, 07:07  •  251839 просмотра
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"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
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