В рф произошли взрывы и появился дым над тракторным заводом в липецке. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По информации, в российском липецке прогремела серия взрывов и видно было дым над тракторным заводом, что повлекло введение режима воздушной опасности на территории липецкой области.

Позднее по сообщению губернатора области стало известно, что на месте падения обломков работают сотрудники спецслужб, инцидент не унес жизни ни одного человека.

Кроме того, жители липецка проинформировали об атаке на новолипецкий металлургический комбинат.

Добавим

Жители воронежской области рф тоже сообщили о взрывах.

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