Атака беспилотника на нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области России привела к повреждению топливных резервуаров, сообщил губернатор области.
В результате атаки беспилотников на нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области России повреждены резервуары с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев, передает УНН.
Детали
В Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была предпринята попытка атаковать нефтебазу украинскими беспилотными летательными средствами. По предварительной информации, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом
По его словам, обошлось без возгорания огня и пострадавших. В Министерстве обороны РФ атаку пока не комментировали. Украинская сторона тоже - без комментариев.
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