В результате атаки беспилотников на нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области России повреждены резервуары с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев, передает УНН.

Детали

В Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была предпринята попытка атаковать нефтебазу украинскими беспилотными летательными средствами. По предварительной информации, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом написал Гесев в Telegram.

По его словам, обошлось без возгорания огня и пострадавших. В Министерстве обороны РФ атаку пока не комментировали. Украинская сторона тоже - без комментариев.

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