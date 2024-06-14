Дрони атакували нафтобазу у Воронезькій області
Київ • УНН
Атака безпілотника на нафтобазу в Ліскинському районі Воронезької області Росії призвела до пошкодження паливних резервуарів, повідомив губернатор області.
Внаслідок атаки безпілотників на нафтобазу в Ліскінському районі Воронезької області Росії пошкоджено резервуари з паливом. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв, передає УНН.
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У Ліскінському районі Воронезької області з надмалої висоти було здійснено спробу атакувати нафтобазу українськими безпілотними літальними засобами. За попередньою інформацією, кілька БПЛА незначно пошкодили резервуари з паливом
За його словами, обійшлося без займання вогню та постраждалих. У Міністерстві оборони РФ атаку поки не коментували. Українська сторона теж — без коментарів.
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