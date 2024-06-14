У Ростовській області пролунали вибухи в районі аеродрому з Су-34
Київ • УНН
Вибухи сталися біля російського військового аеродрому в Морозовську Ростовської області, ймовірно, через атаку невідомих безпілотників.
У ніч проти 14 червня 2024 року очевидці повідомили у соціальних мережах про вибухи у районі аеродрому у Морозовську, що у Ростовській області РФ, передає УНН.
Деталі
На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 75392 Міністерства оборони Росії).
Зокрема, там розміщені Су-34, Су-24 та Су-24.
Повідомляється, що в місті зникло світло.
За попередньою інформацією, аеродром атакували невідомі дрони.
Також очевидці повідомляють, що вибухи пролунали в небі над містом Ростов-на-Дону. За попередніми даними, спрацювала "система ППО".
Місцеві жителі розповіли, що два гучні вибухи були чутні близько 2 години ночі, також у небі було видно яскравий спалах. На цей час інформація про руйнування та постраждалих людей не надходила. Офіційної інформації поки що немає.
Довідка
Морозовськ — це чинний військовий аеродром в Ростовській області, розташований в 3 км на південний захід від міста Морозовська.
росіяни доправили майже 170 тис. тонн пшениці з окупованої Луганщини до ростовської області01.06.24, 09:37 • 72665 переглядiв