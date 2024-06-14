В ночь на 14 июня 2024 года очевидцы сообщили в социальных сетях о взрывах в районе аэродрома в Морозовске, что в Ростовской области РФ, передает УНН.

Детали

На аэродроме базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк (в/ч 75392 Министерства обороны России).

В частности, там размещены Су-34, Су-24 и Су-24.

Сообщается, что в городе исчез свет.

По предварительной информации, аэродром атаковали неизвестные дроны.

Также очевидцы сообщают, что взрывы прогремели в небе над городом Ростов-на-Дону. По предварительным данным, сработала «система ПВО».

Местные жители рассказали, что два громких взрыва были слышны около 2 часов ночи, также в небе была видна яркая вспышка. На данный момент информация о разрушениях и пострадавших людях не поступала. Официальной информации пока что нет.

Справка

Морозовск - это действующий военный аэродром в Ростовской области, расположенный в 3 км к юго-западу от города Морозовска.

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