У рф вибухи та дим над тракторним заводом: липецьк увів режим повітряної небезпеки
Київ • УНН
Повідомлялося про вибухи і задимлення на тракторному заводі в липецьку (рф), що призвело до введення режиму повітряної небезпеки в регіоні, хоча, за словами губернатора, жертв не було зафіксовано.
У рф сталися вибухи та з’явився дим над тракторним заводом у липецьку. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
За інформацією, у російському липецьку прогриміла серія вибухів та видно було дим над тракторним заводом, що спричинило введення режиму повітряної небезпеки на території липецької області.
Пізні за повідомленням губернатора області стало відомо, що на місці падіння уламків працюють співробітники спецслужб, інцидент не забрав житті жодної людини.
Крім того, мешканці липецька поінформували про атаку на новолипецький металургійний комбінат.
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Жителі воронезької області рф теж повідомили про вибухи.
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