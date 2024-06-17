У рф стверджують про знищення вночі 6 дронів над бєлгородською, воронезькою та липецькою областями
Київ • УНН
росія стверджує, що її система протиповітряної оборони знищила 6 БПЛА над бєлгородською, воронезькою та липецькою областями вночі.
Міноборони росії стверджує, що вночі над бєлгородською, воронезькою та липецькою областями рф "знищено" шість БПЛА, пише УНН.
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мо рф заявляє, що їхньою ППО "знищено" один БПЛА над територією бєлгородської області, два БПЛА над територією воронезької області, а також три БПЛА над територією липецької області.
За даними російського телеграм-каналу ASTRA, жителі липецька вночі повідомили про вибухи та дим над тракторним заводом, а також про атаку на новолипецький металургійний комбінат.
При цьому губернатор липецької області повідомив про придушення 4 безпілотників над регіоном, у тому числі 3 - над промисловою територією липецька. На місці падіння уламків БПЛА, з його слів, працювали екстрені служби.
Губернатор воронезької області повідомив про дві збиті дрони.
У рф вибухи та дим над тракторним заводом: липецьк увів режим повітряної небезпеки17.06.24, 04:29 • 101299 переглядiв