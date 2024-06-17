Велика пожежа сталася в бєлгороді: повідомляють, що горіло на складі
Київ • УНН
У бєлгороді (росія) сталася велика пожежа.
У бєлгороді в рф сталася сильна пожежа, повідомляє російський телеграм-канал ASTRA, пише УНН.
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Велика пожежа сталася на вулиці Чичеріна в бєлгороді вранці 17 червня. За попередніми даними, загоряння було в металевому щитку. Наразі пожежу загасили, передає мнс рф.
Як зазначено, ЗМІ пишуть, що був приліт у склад боєприпасів. Бєлгородські телеграм-канали повідомляють про пожежу на складі, але без уточнень.
У рф стверджують про знищення вночі 6 дронів над бєлгородською, воронезькою та липецькою областями17.06.2024, 09:27 • 29514 переглядiв