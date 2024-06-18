Удар БпЛА спричинив пожежу в будинку, постраждала жінка в бєлгородській області
Київ • УНН
У бєлгородській області рф загорівся будинок і постраждала жінка внаслідок удару безпілотника.
У бєлгородській області внаслідок удару БпЛА спалахнув будинок, поранена жінка доправлена до лікарні. Інформація про наслідки уточнюється. Про це повідомляє губернатор бєлгородскої обласі гладков, передає УНН.
Деталі
За інформацією, у селі мокра грайворонського міського округу бєлгородської внаслідок атаки БпЛА загорівся приватний житловий будинок.
Одну жінку з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями ніг доправили до районної лікарні. Постраждалій надають необхідну медичну допомогу, після чого її перевезуть до міської лікарні №2 міста бєлгорода для подальшого лікування.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Велика пожежа сталася в бєлгороді: повідомляють, що горіло на складі17.06.24, 13:17 • 13329 переглядiв