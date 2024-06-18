Ещё одна нефтебаза атакована сегодня ночью в рф - в темрюкском районе краснодарского края, со ссылкой на источники сообщает российский телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

"В районе полуночи 18 июня жители темрюкского района сообщали в местных чатах о взрывах. Однако официальной информации от властей или минобороны рф не последовало по настоящий момент", - говорится в сообщении.

ASTRA выяснила, что "атакован был терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО "Югнефтехимтранзит" в посёлке чушка". "Возник пожар, повреждены трубопровод и технические помещения. Пострадавших нет", - сообщили ASTRA источники в экстренных службах региона.

Также ASTRA выяснила, что "в азове ростовской области в рф в ночь на 18 июня беспилотники попали по нефтеналивным терминалам ЗАО "Азовпродукт" и ООО "ДонТерминал"".

В ростовской области рф из-за атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами