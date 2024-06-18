Киев • УНН
Еще одна нефтебаза подверглась атаке в россии, сообщаетсч о пожаре и повреждении трубопроводов и технических помещений в темрюкском районе краснодарского края, в добавок к нефтеналивным терминалам в азове ростовской области.
Ещё одна нефтебаза атакована сегодня ночью в рф - в темрюкском районе краснодарского края, со ссылкой на источники сообщает российский телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.
Детали
"В районе полуночи 18 июня жители темрюкского района сообщали в местных чатах о взрывах. Однако официальной информации от властей или минобороны рф не последовало по настоящий момент", - говорится в сообщении.
ASTRA выяснила, что "атакован был терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО "Югнефтехимтранзит" в посёлке чушка". "Возник пожар, повреждены трубопровод и технические помещения. Пострадавших нет", - сообщили ASTRA источники в экстренных службах региона.
Также ASTRA выяснила, что "в азове ростовской области в рф в ночь на 18 июня беспилотники попали по нефтеналивным терминалам ЗАО "Азовпродукт" и ООО "ДонТерминал"".
В ростовской области рф из-за атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами18 июня 2024, 02:10 • 31340 просмотров