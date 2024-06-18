Дроны СБУ в ночь на 18 июня атаковали нефтебазы "Азовская" и "Азовнефтепродукт", которые находятся в ростовской области рф. На объектах начались мощные пожары. Об этом УНН сообщает со ссылкой на свои источники.

Детали

Прошлая ночь выдалась максимально взрывной для ростовских нефтебаз "Азовская" и "Азовнефтепродукт", которые в целом насчитывают 22 резервуара с топливом. По информации источников УНН, их "посетили" дроны СБУ.

Местные жители всю ночь считали взрывы и жаловались, что очередной дрон долетел до цели.

Особенно громко было в районе железнодорожной станции и возле порта, где расположены нефтебазы и топливные терминалы.

После успешной отработки дронов СБУ, на объектах начались мощные пожары.

"СБУ и в дальнейшем будет вводить "дроновые санкции" против российского нефтеперерабатывающего комплекса и уменьшать экономический потенциал врага, который обеспечивает агрессора ресурсами для ведения войны против Украины", - отметил источник.

В общем дроны СБУ совершили более 20 успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса в разных регионах.

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