Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Содоля
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський прийняв рішення замінити генерал-лейтенанта Юрія Содолю бригадним генералом Андрієм Гнатовим на посаді командувача Об'єднаними силами Збройних сил України.
Президент України Володимир Зеленський вирішив замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
Деталі
Як заявив президент, посаду Содоля обійматиме Андрій Гнатов.
Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова
Доповнення
На сайті Офісу президента також з'явився указ про звільнення Содоля з посади.
Звільнити Содоля Юрія Івановича з посади Командувача обʼєднаних сил Збройних Сил України
Контекст
Юрій Содоль — генерал-лейтенант Збройних Сил України. Під час повномасштабної війни він брав участь в обороні Маріуполя, боях під Волновахою. У 2023 році Содоль керував оперативно-тактичним угрупованням на Вугледарському напрямку. З 11 лютого 2024 року очолює Об'єднані Сили ЗСУ.
Критика на адресу Содоля лунала здебільшого під час його перебування на посаді командувача морської піхоти.
Зокрема, активіст Сергій Стерненко закидає йому відправку морпіхів на лівобережжя Херсонської області для утримання плацдарму без належного забезпечення та вогневої підтримки. Окрім того, критичні заяви у бік Содоля лунали і з боку Мар'яни Безуглої.
Нагадаємо
У понеділок, 24 червня, Президент України Володимир Зеленський представив співробітникам Управління державної охорони нового очільника відомства – полковника Олексія Морозова.