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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
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Средства на строительство фортификаций были выделены полном объеме - Шмыгаль

В Украине в 2022, и в 2023, и в 2024 годах правительством выделялись деньги на строительство соответствующих фортификаций.

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Средства на строительство фортификаций были выделены полном объеме - Шмыгаль

Ограничения на карточные переводы не ограничат работу волонтеров - НБУ

Национальный банк Украины планирует ограничить карточные переводы и ввести лимиты в 100 000 гривен и 30 транзакций в месяц для исходящих P2P-переводов, но это никоим образом не повлияет на волонтеров, и регулятор обсудит все аспекты с волонтерами и внесет поправки в случае необходимости.

Экономика •   •  1501 просмотра
Ограничения на карточные переводы не ограничат работу волонтеров - НБУ

Укргаздобыча незаконно объявила уже третьи торги на одну и ту же трубу - эксперт по вопросам энергетики

Государственная компания "Укргаздобыча" неоднократно объявляла тендеры на закупку обсадных труб, чтобы не допустить победы американской компании Vorex, нарушая при этом законодательство и судебные решения.

Экономика •   •  2811 просмотра
Укргаздобыча незаконно объявила уже третьи торги на одну и ту же трубу - эксперт по вопросам энергетики

россияне оснащают свои дроны-разведчики "Альбатрос М5" японскими видеокамерами: что известно

россияне оснащают свои разведывательные беспилотники «Альбатрос М5» японскими видеокамерами Sony для аэрофотосъемки и корректировки артиллерии.

Война •   •  3074 просмотра
россияне оснащают свои дроны-разведчики "Альбатрос М5" японскими видеокамерами: что известно

Шмыгаль сказал, сколько Украина ожидает от ЕС, МВФ и США в этом году

В этом году Украина ожидает получить 16 миллиардов евро от ЕС по программе «Ukraine Facility» и 4,5 миллиардов долларов от МВФ и почти 8 млрд долларов - от США.

Экономика •   •  3150 просмотра
Шмыгаль сказал, сколько Украина ожидает от ЕС, МВФ и США в этом году

Президента Чехии выписали из больницы после аварии на мотоцикле

Президент Чехии Петр Павел был выписан из больницы после того, как получил незначительные травмы в результате падения с мотоцикла на низкой скорости во время практики езды по бездорожью.

Новости Мира •   •  3019 просмотра
Президента Чехии выписали из больницы после аварии на мотоцикле

Позволит существенно улучшить ситуацию на рынке электроэнергии и решить вопрос долгов: Кабмин утвердил законопроект

Кабинет Министров одобрил законопроект по улучшению ситуации на рынке электроэнергии и урегулированию задолженности на балансирующем рынке путем создания специальных счетов для различных субъектов для обеспечения приемлемого уровня платежей, уменьшения задолженности перед "Укрэнерго" и повышения стабильности работы энергосистемы.

Экономика •   •  3577 просмотра
Позволит существенно улучшить ситуацию на рынке электроэнергии и решить вопрос долгов: Кабмин утвердил законопроект

Силы обороны остановили войска рф на Харьковщине и проводят контрнаступательные действия

Украинские войска остановили наступление российских войск на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные операции, нанося оккупантам значительные потери.

Война •   •  3327 просмотра
Силы обороны остановили войска рф на Харьковщине и проводят контрнаступательные действия

"Желтый" уровень опасности: украинцев предупредили о грозах со шквалами

Грозы со шквалами 15-20 м/с ожидаются в большинстве западных, центральных, южных и Житомирской областях Украины до конца суток, сообщает Украинский гидрометцентр.

Общество •   •  3029 просмотра
"Желтый" уровень опасности: украинцев предупредили о грозах со шквалами

Франция и Германия обеспокоены провокациями рф в Балтийском регионе

Франция и Германия обеспокоены усилением российских провокаций на границе на границах ЕС с Эстонией, Литвой и Финляндией.

Новости Мира •   •  2905 просмотра
Франция и Германия обеспокоены провокациями рф в Балтийском регионе