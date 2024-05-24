Средства на строительство фортификаций были выделены полном объеме - Шмыгаль

На строительство всех запланированных Генштабом линий фортификаций средства были выделены в полном объеме. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.

"Относительно фортификаций. В 2022, и в 2023, и в 2024 годах правительством выделялись деньги на строительство соответствующих фортификаций", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что только за последние полгода было выделено 30 млрд.

"В целом значительно более 30 млрд за этот период выделено. Только за последние полгода 30 млрд выделили. Соответственно все фортификации, и первая линия, и вторая и третья линии обороны, которые планировал построить Генеральный штаб Украины, который вместе с Министерством обороны отвечает за строительство фортификаций в нашем государстве в период военного времени, на все эти проекты средства были выделены в полном объеме", - рассказал Шмыгаль.

Он также добавил, что относительно сроков и планов - вопрос грифованный.

"Я думаю, что военные в закрытом режиме дадут на него подробный ответ", - сказал Шмыгаль.

Парламент создал ВСК по фортификациям и дронам

Дополнение

В Волчанской городской военной администрации уверяют, что "фортификационные сооружения вокруг города на границе с россией были, но из-за постоянных обстрелов возводить их было непросто".

Представитель главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко сообщал, что на Сумском направлении эффективно построена оборона и учтены все просчеты, которые были на Харьковском направлении.