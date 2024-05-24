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Кошти на будівництво фортифікацій були виділені повному об’ємі – Шмигаль

Кошти на будівництво фортифікацій були виділені повному об’ємі – Шмигаль

Київ • УНН

 • 16545 перегляди

В Україні у 2022, і у 2023, і у 2024 роках урядом виділялися гроші на будівництво відповідних фортифікацій

На будівництво всіх запланованих Генштабом ліній фортифікацій кошти було виділено в повному об’ємі. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.

"Стосовно фортифікацій. У 2022, і у 2023, і у 2024 роках урядом виділялися гроші на будівництво відповідних фортифікацій", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що тільки за останні пів року було виділено 30 млрд.

"Загалом значно понад 30 млрд за цей період виділено. Тільки за останні пів року 30 млрд виділили. Відповідно всі фортифікації, і перша лінія, і друга і третя лінії оборони, які планував збудувати Генеральний штаб України, який разом з Міністерством оборони відповідає за будівництво фортифікацій в нашій державі в період воєнного часу, на всі ці проєкти кошти були виділені в повному об’ємі", - розповів Шмигаль.

Він також додав, що щодо термінів й планів - питання грифоване.

"Я думаю, що військові в закритому режимі дадуть на нього детальну відповідь", - сказав Шмигаль.

Парламент створив ТСК щодо фортифікацій та дронів22.05.24, 11:47 • 18575 переглядiв

Доповнення

У Вовчанській міській військовій адміністрації запевняють, що "фортифікаційні споруди навколо міста на кордоні з росією були, але через постійні обстріли зводити їх було непросто".

Представник головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко повідомляв, що на Сумському напрямку ефективно побудована оборона та враховані всі прорахунки, які були на Харківському напрямку.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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