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Парламент створив ТСК щодо фортифікацій та дронів

Парламент створив ТСК щодо фортифікацій та дронів

Київ • УНН

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Парламент створив тимчасову спеціальну комісію (ТСК) з будівництва фортифікаційних споруд та закупівлі безпілотних літальних апаратів, головою якої призначений Микола Задорожний (СН), до якої увійшли представники всіх фракцій і груп.

Верховна Рада України створила тимчасову спеціальну комісію (ТСК) стосовно облаштування фортифікаційних споруд та закупівлі безпілотних літальних апаратів, головою якої призначений Микола Задорожний ("Слуга народу"), до якої увійшли представники всіх фракцій і груп, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у середу, пише УНН.  

Деталі

"Парламент створив ТСК по облаштуванню фортифікацій та закупівлі дронів. "За" - 277. Головою призначений Микола Задорожній (СН)", - повідомив нардеп Железняк у Telegram.

З його слів, до складу ТСК увійшли 8-м "слуг народу" та по одному представнику від всіх фракцій та груп ВРУ. 

До повноважень ТСК, як повідомляється, належить вивчення обставин та підготовки питань щодо:

1) потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів;

2) аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

3) облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використанням коштів виділених на їх облаштування.

"Усе було, можливо, не так щільно" - голова Вовчанської МВА про фортифікації на Харківщині13.05.24, 11:27 • 20016 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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