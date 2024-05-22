Парламент створив ТСК щодо фортифікацій та дронів
Київ • УНН
Парламент створив тимчасову спеціальну комісію (ТСК) з будівництва фортифікаційних споруд та закупівлі безпілотних літальних апаратів, головою якої призначений Микола Задорожний (СН), до якої увійшли представники всіх фракцій і груп.
Верховна Рада України створила тимчасову спеціальну комісію (ТСК) стосовно облаштування фортифікаційних споруд та закупівлі безпілотних літальних апаратів, головою якої призначений Микола Задорожний ("Слуга народу"), до якої увійшли представники всіх фракцій і груп, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у середу, пише УНН.
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"Парламент створив ТСК по облаштуванню фортифікацій та закупівлі дронів. "За" - 277. Головою призначений Микола Задорожній (СН)", - повідомив нардеп Железняк у Telegram.
З його слів, до складу ТСК увійшли 8-м "слуг народу" та по одному представнику від всіх фракцій та груп ВРУ.
До повноважень ТСК, як повідомляється, належить вивчення обставин та підготовки питань щодо:
1) потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів;
2) аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
3) облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використанням коштів виділених на їх облаштування.
"Усе було, можливо, не так щільно" - голова Вовчанської МВА про фортифікації на Харківщині13.05.24, 11:27 • 20016 переглядiв