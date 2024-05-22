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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Парламент создал ВСК по фортификациям и дронам

Парламент создал ВСК по фортификациям и дронам

Киев  •  УНН

22 мая 2024, 08:47  •  3403 просмотра

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Парламент создал временную специальную комиссию (ВСК) по строительству фортификационных сооружений и закупке беспилотных летательных аппаратов, председателем которой назначен Николай Задорожный (СН), в которую вошли представители всех фракций и групп.

Верховная Рада Украины создала временную специальную комиссию (ВСК) по обустройству фортификационных сооружений и закупке беспилотных летательных аппаратов, председателем которой назначен Николай Задорожный ("Слуга народа"), в которую вошли представители всех фракций и групп, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в среду, пишет УНН.   

Детали

"Парламент создал ВСК по обустройству фортификаций и закупке дронов. "За" - 277. Председателем назначен Николай Задорожный (СН)", - сообщил нардеп Железняк в Telegram.

По его словам, в состав ВСК вошли 8-м "слуг народа" и по одному представителю от всех фракций и групп ВРУ. 

К полномочиям ВСК, как сообщается, относится изучение обстоятельств и подготовки вопросов относительно:

1) потребностей сектора безопасности и обороны в беспилотных летательных аппаратах и формирования государственного заказа на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов;

2) анализа практики распределения, передачи, снабжения и взятия на баланс беспилотных летательных аппаратов воинским частям и подразделениям ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;

3) обустройство фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использованием средств выделенных на их обустройство.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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