Парламент создал ВСК по фортификациям и дронам

Верховная Рада Украины создала временную специальную комиссию (ВСК) по обустройству фортификационных сооружений и закупке беспилотных летательных аппаратов, председателем которой назначен Николай Задорожный ("Слуга народа"), в которую вошли представители всех фракций и групп, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в среду, пишет УНН.

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"Парламент создал ВСК по обустройству фортификаций и закупке дронов. "За" - 277. Председателем назначен Николай Задорожный (СН)", - сообщил нардеп Железняк в Telegram.

По его словам, в состав ВСК вошли 8-м "слуг народа" и по одному представителю от всех фракций и групп ВРУ.

К полномочиям ВСК, как сообщается, относится изучение обстоятельств и подготовки вопросов относительно:

1) потребностей сектора безопасности и обороны в беспилотных летательных аппаратах и формирования государственного заказа на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов;

2) анализа практики распределения, передачи, снабжения и взятия на баланс беспилотных летательных аппаратов воинским частям и подразделениям ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;

3) обустройство фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использованием средств выделенных на их обустройство.

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