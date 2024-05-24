У прикордонних з Сумщиною районах рф нарощує своє угрупування - представник Генштабу

ukenru
10:47 • 25600 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 41841 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 45202 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 61536 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 76225 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114434 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137644 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139706 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 246530 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171317 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
4 м/с
45 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 54742 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 38612 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

07:19 • 18601 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 41781 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 29951 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 246527 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 364823 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 379727 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 294875 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 367689 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62014 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78501 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 89744 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 171675 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 174248 перегляди
Актуальне
У прикордонних з Сумщиною районах рф нарощує своє угрупування - представник Генштабу

У прикордонних з Сумщиною районах рф нарощує своє угрупування - представник Генштабу

Київ • УНН

 • 14542 перегляди

Представник Генштабу повідомив, що росія нарощує військове угруповання в прикордонних районах Сумської області, вживаючи заходів для збільшення своїх сил. Наразі ситуація залишається стабільною і контрольованою.

На Сумському напрямку сьогодні обстановка стабільна, контрольована. В прикордонних районах росія проводить дії щодо нарощування ворожого угрупування. Там ефективно побудована оборона та враховані всі прорахунки, які були на Харківському напрямку. Про це заявив представник головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Що стосується Сумського напрямку. Там на сьогодні обстановка стабільна, контрольована. В прикордонних районах російська федерація утримує відповідне угрупування військ, яке проводить сковуючі дії з метою недопущення перекидання наших підрозділів на інші загрозливі напрямки. Також проводить дії щодо нарощування зазначеного угрупування

- розповів Прохоренко.

Окрім того, за його словами, на Сумському напрямку дуже ефективно побудована там оборона та враховані всі прорахунки, які були на Харківському напрямку

Що стосується Сумського напрямку. На сьогодні в нас дуже ефективно побудована там оборона, враховані всі прорахунки, які були на Харківському напрямку, достатньо маємо сил та засобів для того, щоб стримати противника, якщо він розпочне свої наступальні дії на цьому напрямку

- зазначив Прохоренко.

Доповнення

23 травня начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомляв, що поки що у росіян недостатньо сил для створення угруповань, які могли б вести наступальні дії на Сумщину.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що наступ російських окупаційних сил на Сумщину не слід виключати.

Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов повідомляв, що росіяни з самого початку планували операцію і в Сумській області. Наразі невелике угруповання їхніх сил утримується в прикордонні біля міста суджа. Ситуація поки не дозволила їм розпочати активні дії та реалізацію свого плану.

Синєгубов: лінія фронту на Півночі - стабілізована20.05.24, 14:14 • 15005 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
derzhavna-prykordonna-sluzhba-ukrainyДержавна прикордонна служба України
kyrylo-budanovКирило Буданов
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,288.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.83