У прикордонних з Сумщиною районах рф нарощує своє угрупування - представник Генштабу
Київ • УНН
Представник Генштабу повідомив, що росія нарощує військове угруповання в прикордонних районах Сумської області, вживаючи заходів для збільшення своїх сил. Наразі ситуація залишається стабільною і контрольованою.
На Сумському напрямку сьогодні обстановка стабільна, контрольована. В прикордонних районах росія проводить дії щодо нарощування ворожого угрупування. Там ефективно побудована оборона та враховані всі прорахунки, які були на Харківському напрямку. Про це заявив представник головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Що стосується Сумського напрямку. Там на сьогодні обстановка стабільна, контрольована. В прикордонних районах російська федерація утримує відповідне угрупування військ, яке проводить сковуючі дії з метою недопущення перекидання наших підрозділів на інші загрозливі напрямки. Також проводить дії щодо нарощування зазначеного угрупування
Окрім того, за його словами, на Сумському напрямку дуже ефективно побудована там оборона та враховані всі прорахунки, які були на Харківському напрямку
Що стосується Сумського напрямку. На сьогодні в нас дуже ефективно побудована там оборона, враховані всі прорахунки, які були на Харківському напрямку, достатньо маємо сил та засобів для того, щоб стримати противника, якщо він розпочне свої наступальні дії на цьому напрямку
Доповнення
23 травня начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомляв, що поки що у росіян недостатньо сил для створення угруповань, які могли б вести наступальні дії на Сумщину.
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що наступ російських окупаційних сил на Сумщину не слід виключати.
Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов повідомляв, що росіяни з самого початку планували операцію і в Сумській області. Наразі невелике угруповання їхніх сил утримується в прикордонні біля міста суджа. Ситуація поки не дозволила їм розпочати активні дії та реалізацію свого плану.
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