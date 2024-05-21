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"Не можна виключати": Демченко про можливий наступ армії рф на Сумщину

"Не можна виключати": Демченко про можливий наступ армії рф на Сумщину

Київ • УНН

 • 17333 перегляди

За даними Державної прикордонної служби України, не можна виключати наступу російських окупаційних військ в Сумській області, оскільки вони можуть спробувати просунутися туди, щоб відвернути українські війська з інших фронтів.

Наступ російських окупаційних сил на Сумщину не слід виключати. Про це заявив  в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

За його словами, як і на півночі Харківщини, російські військові там можуть намагатися наступати, щоб відволікти українські сили з інших ділянок фронту.

Ніколи не можна виключати, і я це підкреслював, що в тому числі й по Сумському напрямку. Ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається по Харківському напрямку. Саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій і власне розтягнути сили оборони нашої країни,

- сказав Демченко.

Він зауважив, що кожна складова сил оборони має свою зону відповідальності на Сумському напрямку, і всі вони діють злагоджено, а оборону на цьому напрямку слід і надалі посилювати.

Поки ми маємо такого сусіда, звісно, що треба бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій. І власне ми маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості…Треба також розуміти, що протяжність кордону з нашим ворогом досить велика. Тільки по Сумській області - понад 560 кілометрів. І, власне, навіть залучаючи ті сили, які ми маємо, які ми можемо туди залучити, ми маємо тримати нашу оборону потужну, бо ворог переважає і по техніці, і по засобах ураження, і по особовому складу, на жаль,

- розповів Демченко.

Доповнення

Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов повідомляв, що росіяни з самого початку планували операцію і в Сумській області. Наразі невелике угруповання їхніх сил утримується в прикордонні біля міста Суджа. Ситуація поки не дозволила їм розпочати активні дії та реалізацію свого плану.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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