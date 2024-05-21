"Нельзя исключать": Демченко о возможном наступлении армии рф на Сумщину

Наступление российских оккупационных сил на Сумщину не следует исключить. Об этом заявил в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Утро) спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

По его словам, как и на севере Харьковщины, российские военные там могут пытаться наступать, чтобы отвлечь украинские силы с других участков фронта.

Никогда нельзя исключать, и я это подчеркивал, что в том числе и по Сумскому направлению. Враг может в любой момент, даже несмотря на то, что он не имеет достаточных сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит по Харьковскому направлению. Именно для того, чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и собственно растянуть силы обороны нашей страны, - сказал Демченко.

Он отметил, что каждая составляющая сил обороны имеет свою зону ответственности на Сумском направлении, и все они действуют слаженно, а оборону на этом направлении следует и в дальнейшем усиливать.

Пока мы имеем такого соседа, конечно, что надо быть готовым к развитию любых ситуаций. И собственно мы должны продолжать наращивать наши оборонительные возможности ... надо также понимать, что протяженность границы с нашим врагом достаточно велика. Только по Сумской области - более 560 километров. И, собственно, даже привлекая те силы, которые мы имеем, которые мы можем туда привлечь, мы должны держать нашу оборону мощную, потому что враг преобладает и по технике, и по средствам поражения, и по личному составу, к сожалению, - рассказал Демченко.

Дополнение

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщал, что россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области. Сейчас небольшая группировка их сил содержится в приграничье возле города Суджа. Ситуация пока не позволила им начать активные действия и реализацию своего плана.