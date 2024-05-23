 Артюх розповів, чи є наразі загроза для Сумщини  

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Київ • УНН

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Росіяни ще не створили жодних угруповань і не накопичили достатньо сил для проведення наступальних дій у Сумській області, але ситуація відслідковується для відповідного військового та цивільного реагування у разі передислокації та концентрації сил у цьому регіоні.

На сьогодні угруповань росіяни не створили й поки що у них не достатньо сил для створення угруповань, які могли б вести наступальні дії на Сумщину. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Артюх зазначив, що ОВА володіє інформацією, адже отримує розвід інформація від Генштабу, від угруповання ЗСУ, яке дислокується на території Сумської області  та від прикордонної служби.

На сьогодні угруповань ворог не створив й поки що у нього не достатньо сил для створення угруповань, які могли б вести наступальні дії. Але розуміючи сьогоднішній стан техніки, стан ворожих підрозділів, ми знаємо, що перекинути та сконцентрувати на певних напрямках ворог це може

- розповів Артюх.

За його словами, тому відслідковується ця ситуація для відповідного реагування військової компоненти, яка сьогодні створена на території Сумщини, а також місцевої влади для того, щоб зберегти життя населення.

Доповнення

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що наступ російських окупаційних сил на Сумщину не слід виключати.

Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов повідомляв, що росіяни з самого початку планували операцію і в Сумській області. Наразі невелике угруповання їхніх сил утримується в прикордонні біля міста Суджа. Ситуація поки не дозволила їм розпочати активні дії та реалізацію свого плану.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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