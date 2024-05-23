Артюх рассказал, есть ли сейчас угроза для Сумщины

На сегодня группировок россияне не создали и пока у них не достаточно сил для создания группировок, которые могли бы вести наступательные действия на Сумщину. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Артюх отметил, что ОВА владеет информацией, ведь получает развед информацию от Генштаба, от группировки ВСУ, которая дислоцируется на территории Сумской области и от пограничной службы.

На сегодня группировок враг не создал и пока у него не достаточно сил для создания группировок, которые могли бы вести наступательные действия. Но понимая сегодняшнее состояние техники, состояние вражеских подразделений, мы знаем, что перебросить и сконцентрировать на определенных направлениях враг это может - рассказал Артюх.

По его словам, поэтому отслеживается эта ситуация для соответствующего реагирования военной компоненты, которая сегодня создана на территории Сумщины, а также местной власти для того, чтобы сохранить жизнь населения.

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Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что наступление российских оккупационных сил на Сумщину не следует исключать.

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщал, что россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области. Сейчас небольшая группировка их сил удерживается в приграничье возле города Суджа. Ситуация пока не позволила им начать активные действия и реализацию своего плана.