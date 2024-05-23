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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Артюх рассказал, есть ли сейчас угроза для Сумщины

Артюх рассказал, есть ли сейчас угроза для Сумщины

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 16:49  •  0 просмотра

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Россияне еще не создали никаких группировок и не накопили достаточно сил для проведения наступательных действий в Сумской области, но ситуация отслеживается для соответствующего военного и гражданского реагирования в случае передислокации и концентрации сил в этом регионе.

На сегодня группировок россияне не создали и пока у них не достаточно сил для создания группировок, которые могли бы вести наступательные действия на Сумщину. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Артюх отметил, что ОВА владеет информацией, ведь получает развед информацию от Генштаба, от группировки ВСУ, которая дислоцируется на территории Сумской области  и от пограничной службы.

На сегодня группировок враг не создал и пока у него не достаточно сил для создания группировок, которые могли бы вести наступательные действия. Но понимая сегодняшнее состояние техники, состояние вражеских подразделений, мы знаем, что перебросить и сконцентрировать на определенных направлениях враг это может

- рассказал Артюх.

По его словам, поэтому отслеживается эта ситуация для соответствующего реагирования военной компоненты, которая сегодня создана на территории Сумщины, а также местной власти для того, чтобы сохранить жизнь населения.

Дополнение

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что наступление российских оккупационных сил на Сумщину не следует исключать.

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщал, что россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области. Сейчас небольшая группировка их сил удерживается в приграничье возле города Суджа. Ситуация пока не позволила им начать активные действия и реализацию своего плана.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
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