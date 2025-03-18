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Шмыгаль отчитался о расходах на проект "Новая украинская школа"

Киев • УНН

 • 15843 просмотра

Премьер-министр сообщил, что в 2025 году бюджет НУШ составляет более 2 млрд грн. С 2027 года ученики смогут выбирать профиль обучения.

Шмыгаль отчитался о расходах на проект "Новая украинская школа"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что идет работа над проектом "Новая украинская школа". В этом году на реализацию этого проекта было выделено более 2 миллиардов гривен.

Передает УНН со ссылкой на официальную страницу премьер-министра Украины.

За последние два года увеличили финансирование этой реформы на 50%. В 2025 году бюджет НУШ составляет более 2 млрд грн

- пояснил Шмыгаль. 

Он также рассказал, что сейчас создается база для "Профильной" реформы. С 2027 года ученики будут выбирать профиль обучения.

Это путь к осознанному выбору профессии

- пояснил Шмыгаль.

Также недавно правительством было распределено 500 миллионов гривен на материально-техническое оснащение школ. По словам Шмыгаля, учебные заведения должны иметь средства и технологии для обеспечения профилирования.

Дополнение

Ранее Шмыгаль заявил, что с сентября прошлого года более 100 тысяч детей вернулись к очному обучению. Выделена рекордная субвенция на обустройство школьных укрытий и закупку школьных автобусов украинского производства.  

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что правительство готовит еще ряд новаций поддержки многодетных семей, в частности, по подготовке детей к школе. 

Павел Зинченко

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