Шмыгаль отчитался о расходах на проект "Новая украинская школа"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что идет работа над проектом "Новая украинская школа". В этом году на реализацию этого проекта было выделено более 2 миллиардов гривен.

Передает УНН со ссылкой на официальную страницу премьер-министра Украины.

За последние два года увеличили финансирование этой реформы на 50%. В 2025 году бюджет НУШ составляет более 2 млрд грн - пояснил Шмыгаль.

Он также рассказал, что сейчас создается база для "Профильной" реформы. С 2027 года ученики будут выбирать профиль обучения.

Это путь к осознанному выбору профессии - пояснил Шмыгаль.

Также недавно правительством было распределено 500 миллионов гривен на материально-техническое оснащение школ. По словам Шмыгаля, учебные заведения должны иметь средства и технологии для обеспечения профилирования.

Дополнение

Ранее Шмыгаль заявил, что с сентября прошлого года более 100 тысяч детей вернулись к очному обучению. Выделена рекордная субвенция на обустройство школьных укрытий и закупку школьных автобусов украинского производства.

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что правительство готовит еще ряд новаций поддержки многодетных семей, в частности, по подготовке детей к школе.