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Міносвіти презентувало путівник для батьків щодо оцінювання в НУШ

Київ • УНН

 • 710 перегляди

Міносвіти розробило путівник, щоб батьки краще розуміли систему оцінювання в НУШ. Документ пояснює нові підходи до оцінювання та сприяє ефективній комунікації.

Міносвіти презентувало путівник для батьків щодо оцінювання в НУШ

Міністерство освіти і науки України розробило спеціальний путівник, який допоможе батькам краще зрозуміти систему оцінювання в Новій українській школі. Про це повідомляє УНН з посиланням на МОН.

Деталі

Документ спрямований на покращення взаємодії між учнями, батьками та вчителями, пояснюючи особливості оцінювання в НУШ.

Путівник від Міносвіти містить відповіді на ключові запитання, зокрема:

  •  у чому цінність нових підходів до оцінювання;
    • як працює нова система оцінювання;
      • на що варто звертати увагу, отримуючи зворотний зв'язок;
        • про результати навчання;
          • як формувальне оцінювання допомагає розвиватися вашій дитині;
            • яку інформацію вам надає свідоцтво досягнень.

              У документі МОН також пояснюється, що нове формувальне оцінювання передбачає надання детального зворотного зв'язку, який допомагає дитині зрозуміти свої досягнення та визначити напрямки для подальшого розвитку.

              Підсумкове оцінювання, своєю чергою, фіксує результати навчання на певному етапі, наприклад, у межах теми, семестру чи року.

              Додатково

              "Оцінювання в НУШ: путівник для батьків" розроблений з метою підтримки батьків у розумінні нових підходів до оцінювання та сприяння ефективній комунікації між усіма учасниками освітнього процесу.

              Довідка

              Нова українська школа (НУШ) – це реформа загальної середньої освіти в Україні, яка передбачає зміну підходів до навчання та оцінювання учнів, спрямовану на розвиток компетентностей та особистісного потенціалу кожної дитини.

              Нагадаємо

              Востаннє МОН затверджувало нові критерії оцінювання учнів 5-9 класів у серпні 2024 року.  

              У цьому році на реалізацію проєкту було виділено понад 2 мільярди гривень.

              Андрій Кулик

              Андрій Кулик

              СуспільствоОсвіта
              Міністерство освіти і науки України
              Україна
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