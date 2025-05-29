$41.590.09
47.080.23
ukenru
Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів
13:16 • 11097 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

10:11 • 24775 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

08:40 • 53586 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
08:12 • 47594 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

29 травня, 06:00 • 86059 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

28 травня, 17:16 • 75150 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 108587 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 107701 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 10:11 • 112654 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 101463 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.2м/с
58%
744мм
Популярнi новини

Атака ворога на Запоріжжя: 49-річний чоловік поранений

29 травня, 04:12 • 20497 перегляди

путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс - ISW

29 травня, 04:25 • 11777 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 53874 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 45362 перегляди

Посольство спростувало інформацію про скорочення візиту Зеленського до Берліна через ситуацію на Сумщині

07:57 • 15888 перегляди
Публікації

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

13:16 • 11091 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

29 травня, 06:00 • 86051 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 154963 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 232067 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 242673 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Андрій Сибіга

Лісовий Оксен Васильович

Віталій Кличко

Фрідріх Мерц

Кая Каллас

Актуальні місця

Київ

Харківська область

Європа

Нідерланди

Канада

Реклама
УНН Lite

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 45653 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 54167 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 90896 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 150539 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 88656 перегляди
Актуальне

Facebook

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Хірургічна система Da Vinci

TikTok

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

Київ • УНН

 • 11069 перегляди

Останній дзвоник 2025 року пройде у різних форматах: онлайн у прифронтових зонах та традиційно у віддалених від бойових дій регіонах. Безпека учнів – головний пріоритет.

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

Святкування останнього дзвоника у 2025 році у різних регіонах України відрізнятиметься залежно від безпекової ситуації. Святкові лінійки можливі там, де це безпечно, а у прифронтових районах свято проведуть онлайн, пише УНН.

Згідно з урядовою постановою №841, навчальний рік 2024–2025 в Україні офіційно завершується 30 червня. Проте кожен навчальний заклад самостійно визначає, коли закінчувати навчальний процес та проводити останній дзвоник. Формат свята навчальні заклади також визначають самостійно, проте безпека – перш за все. У навчальних закладах країни, які віддалені від кордону із ворогом, святкування останнього дзвоника може проходите у класичному варіанті. Школи у регіонах, які знаходяться під регулярними обстрілами, частіше обирають онлайн-формат, принаймні у навчальних закладах, розташованих у прифронтових населених пунктах.

Очільник МОН Оксен Лісовий також підкреслив важливість безпеки під час святкувань.

Рекомендації стосуються всіх щодо проведення масових заходів – безпека є пріоритетом. Заклади освіти ухвалюють самостійне рішення. Іноді – централізовано на рівні міста, громади, цілого регіону. Але безпека дітей понад усе

– наголосив міністр.

За його словами, якщо ситуація у регіоні дозволяє та школа має укриття, свято останнього дзвоника можна проводити традиційно:

"Якщо школа розташована у регіоні, достатньо віддаленому від лінії боєзіткнення і ми можемо встигнути зреагувати й спуститися в укриття у разі тривоги, тоді можемо проводити захід на відкритих площах традиційно. Так, як він проводиться завжди", – зазначив Лісовий.

Більшість педагогів витрачають час на виконання обов'язків, які не передбачаються посадовою інструкцією: результати опитування29.05.25, 12:31 • 2678 переглядiв

Дніпро

У департаменті освіти області повідомили, що перш за все – це безпека дітей. Водночас, якщо є можливість подарувати дітям свято – зробити це потрібно. Головне – враховувати безпекову складову.

Ми рекомендували не збирати у закладах більшу кількість дітей і батьків, ніж вміщає укриття. Звісно, ті території, які в нас попадають під 376-й наказ, все в них буде проходити теж онлайн. Безумовно, жодних зустрічей не буде, бо час дольоту снаряда там до хвилини. Тому, звісно, ніяких заходів не буде

 - зазначили у департаменті в коментарі УНН.  

Решту організаційних моментів та формат проведення заходу – кожен навчальний заклад обирає самостійно.

У Дніпропетровській області 796 закладів освіти, тож уніфікувати формат проведення свята неможливо.

Міносвіти презентувало путівник для батьків щодо оцінювання в НУШ28.05.25, 14:52 • 1728 переглядiв

Деякі школи регіону збирають на останньому дзвонику перші та одинадцяті класи. Деякі – перші, одинадцяті та дев'яті – в кого скільки людей вміщає укриття. Водночас відповідальність за безпеку всіх учасників освітнього процесу несе саме директор.

"Ми надали рекомендації щодо скупчення людей, щодо святкування, щодо видачі документів, щоб це було виключно в робочий час, а не в позаробочий. І ніяких збирань на святкування якісь позанормативні не було. Це ми все проговорили, але ж це сфера відповідальності керівника закладу", - додали в установі.

Харків

У харківських школах, які працюють дистанційно, останній дзвоник також пройде онлайн. У підземних школах та тих, що мають укриття – свято проведуть традиційно, зазначила директорка департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко.

В безпечних локаціях – це буде свято з дітьми. А в онлайн локаціях – це буде свято дистанційне. Але кожній дитині ми подаруємо надію, нашу любов, ми подаруємо наші знання

- підкреслила вона.

Щодо випускних вечорів, вони також відбудуться у безпечних локаціях.

"Ми вже спланували випускні в кожному з 9 районів міста. Деякі райони проведуть по два заходи, щоб охопити всіх випускників. Це буде офлайн урочисто, святково. І це буде в абсолютно безпечних локаціях", – наголосила Деменко.

Суми

У 24 школах Сумської міської територіальної громади навчання завершиться 31 травня, а у 16 закладах – 7 червня. Свято останнього дзвоника в області проведуть у змішаному форматі. Ті навчальні заклади, які не знаходяться в безпосередній близькості до російського кордону та мають укриття достатнього розміру, можуть організувати класичне свято. Однак значна частка шкіл планує провести останній дзвоник у дистанційному або змішаному форматі, щоб уникнути масових зібрань.

У прифронтових школах області останній дзвоник проведуть виключно онлайн.

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах19.05.25, 15:24 • 267620 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоПублікаціїОсвіта
Лісовий Оксен Васильович
Дніпропетровська область
Дніпро
Україна
Суми
Харків
Brent
$64.06
Bitcoin
$108,413.40
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,341.45
Ethereum
$2,695.31