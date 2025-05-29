Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

Святкування останнього дзвоника у 2025 році у різних регіонах України відрізнятиметься залежно від безпекової ситуації. Святкові лінійки можливі там, де це безпечно, а у прифронтових районах свято проведуть онлайн, пише УНН.

Згідно з урядовою постановою №841, навчальний рік 2024–2025 в Україні офіційно завершується 30 червня. Проте кожен навчальний заклад самостійно визначає, коли закінчувати навчальний процес та проводити останній дзвоник. Формат свята навчальні заклади також визначають самостійно, проте безпека – перш за все. У навчальних закладах країни, які віддалені від кордону із ворогом, святкування останнього дзвоника може проходите у класичному варіанті. Школи у регіонах, які знаходяться під регулярними обстрілами, частіше обирають онлайн-формат, принаймні у навчальних закладах, розташованих у прифронтових населених пунктах.

Очільник МОН Оксен Лісовий також підкреслив важливість безпеки під час святкувань.

Рекомендації стосуються всіх щодо проведення масових заходів – безпека є пріоритетом. Заклади освіти ухвалюють самостійне рішення. Іноді – централізовано на рівні міста, громади, цілого регіону. Але безпека дітей понад усе – наголосив міністр.

За його словами, якщо ситуація у регіоні дозволяє та школа має укриття, свято останнього дзвоника можна проводити традиційно:

"Якщо школа розташована у регіоні, достатньо віддаленому від лінії боєзіткнення і ми можемо встигнути зреагувати й спуститися в укриття у разі тривоги, тоді можемо проводити захід на відкритих площах традиційно. Так, як він проводиться завжди", – зазначив Лісовий.

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Дніпро

У департаменті освіти області повідомили, що перш за все – це безпека дітей. Водночас, якщо є можливість подарувати дітям свято – зробити це потрібно. Головне – враховувати безпекову складову.

Ми рекомендували не збирати у закладах більшу кількість дітей і батьків, ніж вміщає укриття. Звісно, ті території, які в нас попадають під 376-й наказ, все в них буде проходити теж онлайн. Безумовно, жодних зустрічей не буде, бо час дольоту снаряда там до хвилини. Тому, звісно, ніяких заходів не буде - зазначили у департаменті в коментарі УНН.

Решту організаційних моментів та формат проведення заходу – кожен навчальний заклад обирає самостійно.

У Дніпропетровській області 796 закладів освіти, тож уніфікувати формат проведення свята неможливо.

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Деякі школи регіону збирають на останньому дзвонику перші та одинадцяті класи. Деякі – перші, одинадцяті та дев'яті – в кого скільки людей вміщає укриття. Водночас відповідальність за безпеку всіх учасників освітнього процесу несе саме директор.

"Ми надали рекомендації щодо скупчення людей, щодо святкування, щодо видачі документів, щоб це було виключно в робочий час, а не в позаробочий. І ніяких збирань на святкування якісь позанормативні не було. Це ми все проговорили, але ж це сфера відповідальності керівника закладу", - додали в установі.

Харків

У харківських школах, які працюють дистанційно, останній дзвоник також пройде онлайн. У підземних школах та тих, що мають укриття – свято проведуть традиційно, зазначила директорка департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко.

В безпечних локаціях – це буде свято з дітьми. А в онлайн локаціях – це буде свято дистанційне. Але кожній дитині ми подаруємо надію, нашу любов, ми подаруємо наші знання - підкреслила вона.

Щодо випускних вечорів, вони також відбудуться у безпечних локаціях.

"Ми вже спланували випускні в кожному з 9 районів міста. Деякі райони проведуть по два заходи, щоб охопити всіх випускників. Це буде офлайн урочисто, святково. І це буде в абсолютно безпечних локаціях", – наголосила Деменко.

Суми

У 24 школах Сумської міської територіальної громади навчання завершиться 31 травня, а у 16 закладах – 7 червня. Свято останнього дзвоника в області проведуть у змішаному форматі. Ті навчальні заклади, які не знаходяться в безпосередній близькості до російського кордону та мають укриття достатнього розміру, можуть організувати класичне свято. Однак значна частка шкіл планує провести останній дзвоник у дистанційному або змішаному форматі, щоб уникнути масових зібрань.

У прифронтових школах області останній дзвоник проведуть виключно онлайн.

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