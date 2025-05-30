Сенатор Грэм: украинцы - короли дронов, с которыми нужно сотрудничать

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
16:58 • 16435 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Эксклюзив
30 мая, 13:21 • 50086 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
30 мая, 11:54 • 64812 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
30 мая, 11:01 • 63160 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

30 мая, 10:40 • 101392 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
30 мая, 08:52 • 99570 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

30 мая, 07:41 • 58655 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 06:54 • 33188 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 30316 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 153852 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.9м/с
84%
749мм
Популярные новости

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 93969 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 30921 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 82188 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 60126 просмотра

Боец "Птахів Мадяра" одним дроном уничтожил российскую установку "Град" с БК на 40 ракет: впечатляющее видео

14:47 • 13350 просмотра
публикации

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 60178 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 82239 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 94018 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 101388 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

30 мая, 08:52 • 99564 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Руслан Кравченко

Борис Писториус

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Киев

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 30955 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 67622 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 57199 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 132372 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 123894 просмотра
Актуальное

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Телеграмма

Сенатор Грэм: украинцы - короли дронов, с которыми нужно сотрудничать

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Сенатор Линдси Грэм заявил, что украинцы являются наиболее опытными в использовании дронов на войне. США сотрудничает с Украиной в этой сфере и налаживает деловые связи.

Сенатор Грэм: украинцы - короли дронов, с которыми нужно сотрудничать

Украинцы являются королями дронов, и было бы безумием не сотрудничать с ними. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм во время визита в Киев, передает УНН со ссылкой на "Мы-Украина".

Детали

По его словам, именно украинцы являются наиболее опытными в вопросе применения дронов на войне. Но также он добавил, что Украине повезло иметь большие залежи полезных ископаемых.

Линдси Грэм ожидает, что на следующей неделе Сенат начнет продвигать законопроект о санкциях против рф30.05.25, 20:46 • 1464 просмотра

Украине повезло, что она сидит на вершине триллионов долларов критически важных минералов, необходимых для экономики XXI века. Теперь у нас деловые отношения. Я ожидаю, что эти деловые отношения будут распространяться на военную сферу, что американский военно-промышленный комплекс будет продавать оружие, которое мы разработали, Украине... Украинцы - это короли беспилотников. Вы преобладаете в войне беспилотников, вы - самые опытные люди на планете в том, как сделать беспилотник и как им пользоваться... И было бы безумием не воспользоваться вашими знаниями и не начать с вами сотрудничать 

- отметил Грэм.

Он добавил, что именно поэтому США сотрудничает с украинцами в сфере дронов и налаживает деловые связи в военной отрасли.

Украина не проиграет эту войну, это российская пропаганда - Грэм30.05.25, 21:11 • 1502 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Линдси Грэм
Соединенные Штаты
Украина
Киев
Brent
$62.80
Bitcoin
$104,625.20
S&P 500
$5,897.76
Tesla
$350.00
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,319.01
Ethereum
$2,575.07