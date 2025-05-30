Сенатор Грэм: украинцы - короли дронов, с которыми нужно сотрудничать

Украинцы являются королями дронов, и было бы безумием не сотрудничать с ними. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм во время визита в Киев, передает УНН со ссылкой на "Мы-Украина".

Детали

По его словам, именно украинцы являются наиболее опытными в вопросе применения дронов на войне. Но также он добавил, что Украине повезло иметь большие залежи полезных ископаемых.

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Украине повезло, что она сидит на вершине триллионов долларов критически важных минералов, необходимых для экономики XXI века. Теперь у нас деловые отношения. Я ожидаю, что эти деловые отношения будут распространяться на военную сферу, что американский военно-промышленный комплекс будет продавать оружие, которое мы разработали, Украине... Украинцы - это короли беспилотников. Вы преобладаете в войне беспилотников, вы - самые опытные люди на планете в том, как сделать беспилотник и как им пользоваться... И было бы безумием не воспользоваться вашими знаниями и не начать с вами сотрудничать - отметил Грэм.

Он добавил, что именно поэтому США сотрудничает с украинцами в сфере дронов и налаживает деловые связи в военной отрасли.

Украина не проиграет эту войну, это российская пропаганда - Грэм