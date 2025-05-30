Линдси Грэм ожидает, что на следующей неделе Сенат начнет продвигать законопроект о санкциях против рф

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что ожидает, что на следующей неделе Сенат США начнет продвигать законопроект о санкциях против россии.

Об этом он сказал журналистам, находясь в Киеве, передает УНН со ссылкой на телеканал "Мы Украина".

Я ожидаю, что на следующей неделе Сенат начнет продвигать законопроект о санкциях. Есть члены палаты, готовые действовать, и вы увидите шаги Конгресса. Трамп сказал, что следующие две недели будут решающими. Я не вижу ничего во встрече в понедельник в Стамбуле, что бы дало надежду на мирные намерения россии. Когда эти две недели пройдут, я думаю, всем станет ясно, что россия играет в игру за счет всего мира, а не только США. Мы собираемся изменить эту игру для россии - заявил Грэм.

Он подчеркнул, что игра, в которую играет путин, скоро изменится. "США ударят по нему, и ударят очень сильно, когда дело дойдет до санкций. Китай, игра, в которую вы играете с россией, скоро изменится. Если вы будете продолжать покупать дешевую российскую нефть, топливо путинской военной машины, то на все ваши товары, поступающие в США, будет наложена 500% пошлина", - сказал Грэм.

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Дополнение

В начале мая сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что имеет поддержку 72 коллег по законопроекту, который введет новые "сокрушительные" санкции против россии и пошлины для стран, покупающих ее нефть, газ и другие ключевые продукты, если российский диктатор владимир путин не начнет серьезных переговоров о прекращении войны в Украине.