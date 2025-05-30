Трамп может нанести удар по путину из-за срыва переговоров по Украине - NBC News

Президент США Дональд Трамп имеет возможность нанести ущерб российскому диктатору владимиру путину в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах со стороны рф. Об этом говорится в материале NBC News, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в последние недели в отношениях между Трампом и путиным возросла напряженность - глава Белого дома все больше разочаровывается действиями кремля.

Сейчас высокопоставленные чиновники в США усиливают давление на Трампа, чтобы тот рассмотрел возможность усиления санкций против россии - говорится в статье.

Издание напоминает, что президент США заявил, что не одобрит введение новых ограничений против страны-агрессора, ведь не хочет испортить попытки договориться о прекращении войны в Украине.

Но у Трампа может не быть выбора, если ястребы в Сенате добьются своего и смогут принять двухпартийный законопроект, который предусматривает 500% пошлину для покупателей российского экспорта, включая нефть - отмечает издание.

Авторы добавляют, что Трамп имеет значительные рычаги влияния на россию. В частности, речь идет о введении санкций против теневого флота рф, наложении вторичных санкций на покупателей российской нефти и газа или даже введении полного финансового эмбарго США в отношении россии.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что воздерживается от введения новых санкций против россии, поскольку не хочет мешать своим попыткам договориться о прекращении вторжения в Украину.

Ранее The Wall Street Journal сообщало, что Трамп может ввести новые санкции против рф уже на этой неделе.

По словам источников Politico, президент США дал понять, что его терпение в отношении российского диктатора владимира путина заканчивается. При этом он еще не принял решение о том, вводить ли дополнительные санкции против москвы.

Законопроект о санкциях США против россии уже поддержали более 80 сенаторов