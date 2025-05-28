Трамп не вводить санкції проти росії, сподіваючись на угоду щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що утримується від введення нових санкцій проти росії, оскільки не хоче заважати своїм спробам домовитися про припинення вторгнення в Україну, передає УНН з посиланням на AP.

Якщо я думаю, що близький до укладення угоди, я не хочу її зіпсувати, зробивши це - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Він сказав, що дізнається приблизно через два тижні, чи готова росія укласти угоду про припинення трирічної війни.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом двох тижнів дасть оцінку тому, чи намагається президент росії володимир путін впливати на Сполучені Штати в контексті війни в Україні. Він також висловив розчарування через нещодавні російські атаки на українські міста, які відбуваються "посеред того, що можна назвати переговорами".

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним