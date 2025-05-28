Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде достатньо 2-х тижнів і все стане зрозуміло - чи дійсно кремль не налаштований до просування у врегулюванні у війні рф проти України та чи "підбурює" москва Вашингтон. Але Дональд Трамп також наголосив, що він згоден долучитись до можливих майбутніх переговорів путіна та Зеленського.

Передає УНН із посиланням на ABC та Sky News.

У розмові з журналістами в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче "зіпсувати" шанси на мирну угоду між рф та Україною.

Трамп підкреслив, що за потреби сяде за стіл переговорів з Володимиром Зеленським і путіним. - пише Sky News.

Також Трамп дав зрозуміти, що російська сторона поки що не відповідає його прагненням. Журналісти задали питання, якщо рф може "поводитись нешанобливо", то чи вірить Трамп, що президент рф володимир путін насправді хоче закінчити війну росії в Україні?

Ми збираємося з'ясувати, чи він нас обманює чи ні. .. Я дам вам знати приблизно через два тижні. - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

У рф заявили, що другий раунд переговорів з Україною може пройти у Стамбулі 2 червня

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не подобається" те, що робить путін в Україні.

За словами джерел, президент США дав зрозуміти, що його терпіння щодо російського диктатора володимира путіна закінчується.

Російський диктатор володимир путін є божевільним на стратегічному рівні, але цілком раціональним на тактичному. Про це написав у Telegram радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк