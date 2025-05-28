Подоляк: Путін божевільний стратегічно, але тактично раціональний
Київ • УНН
Михайло Подоляк заявив, що розпочинати геноцидну війну проти України – божевілля. Мета бомбардувань міст – виснаження ППО, змушуючи до вибору між захистом цивільних і військових.
російський диктатор володимир путін є божевільним на стратегічному рівні, але цілком раціональним на тактичному. Про це написав у Telegram радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, передає УНН.
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Як зазначив Подоляк, розпочинати у XXI столітті геноцидну війну проти європейської держави розміром із Францію – "чиста клініка". Однак у кремлі обирають методи і засоби ведення війни з холодною прагматичністю.
Радник голови Офісу президента задається питанням: "Який сенс у бомбардуванні українських міст, якщо військові та військово-промислові об’єкти звідти виведені та розосереджені, а кадри зі зруйнованими житловими будинками сприймаються у світі болісно й підвищують рівень підтримки України?". На його думку, метою є виснаження українських небагатих запасів ракет ППО.
Згодом це має змусити українську владу до складного вибору між захистом цивільного населення та захистом військової інфраструктури, каже Подоляк.
Одне рішення призведе до підриву моралі, друге полегшить просування російської армії по землі. Правильного варіанту немає: кожен веде до послаблення оборони
На думку Михайла Подоляка, "симптоматичне лікування" путіна і рф має виглядати наступним чином:
- «промивання» росії санкціями;
- «шокова терапія» далекобійною зброєю;
- загартовування української ППО.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до тристоронньої зустрічі з Трампом та Путіним у Ватикані, Швейцарії або іншому місці.