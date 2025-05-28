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Подоляк: Путин безумен стратегически, но тактически рационален

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Михаил Подоляк заявил, что начинать геноцидную войну против Украины – безумие. Цель бомбардировок городов – истощение ПВО, вынуждая к выбору между защитой гражданских и военных.

Подоляк: Путин безумен стратегически, но тактически рационален

российский диктатор владимир путин является сумасшедшим на стратегическом уровне, но вполне рациональным на тактическом. Об этом написал в Telegram советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

Как отметил Подоляк, начинать в XXI веке геноцидную войну против европейского государства размером с Францию – "чистая клиника". Однако в кремле выбирают методы и средства ведения войны с холодной прагматичностью.

Советник главы Офиса президента задается вопросом: "Какой смысл в бомбардировке украинских городов, если военные и военно-промышленные объекты оттуда выведены и рассредоточены, а кадры с разрушенными жилыми домами воспринимаются в мире болезненно и повышают уровень поддержки Украины?". По его мнению, целью является истощение украинских небогатых запасов ракет ПВО.

Впоследствии это должно заставить украинские власти к сложному выбору между защитой гражданского населения и защитой военной инфраструктуры, говорит Подоляк.

Одно решение приведет к подрыву морали, второе облегчит продвижение российской армии по земле. Правильного варианта нет: каждый ведет к ослаблению обороны

– считает советник Андрея Ермака.

По мнению Михаила Подоляка, "симптоматическое лечение" путина и рф должно выглядеть следующим образом:

  • «промывка» россии санкциями;
    • «шоковая терапия» дальнобойным оружием;
      • закаливание украинской ПВО.

        Напомним

        Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным в Ватикане, Швейцарии или другом месте.

        Евгений Устименко

        Евгений Устименко

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        Швейцария
        Дональд Трамп
        Михаил Подоляк
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