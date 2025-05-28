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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным
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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Киев • УНН

 • 1472 просмотра

Дональд Трамп заявил, что скоро станет ясно, заинтересована ли россия в урегулировании войны в Украине, но намекнул, что при необходимости - он готов к переговорам с Зеленским и путиным.

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет достаточно 2-х недель и все станет ясно - действительно ли кремль не настроен к продвижению в урегулировании в войне рф против Украины и "подстрекает" ли москва Вашингтон. Но Дональд Трамп также подчеркнул, что он согласен присоединиться к возможным будущим переговорам путина и Зеленского.

 Передает УНН со ссылкой на ABC и Sky News.

В разговоре с журналистами в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет "испортить" шансы на мирное соглашение между рф и Украиной. 

Трамп подчеркнул, что при необходимости сядет за стол переговоров с Владимиром Зеленским и путиным.

- пишет Sky News.

Также Трамп дал понять, что российская сторона пока не отвечает его стремлениям. Журналисты задали вопрос, если рф может "вести себя неуважительно", то верит ли Трамп, что президент рф владимир путин действительно хочет закончить войну россии в Украине?

Мы собираемся выяснить, обманывает ли он нас или нет. .. Я дам вам знать примерно через две недели.

- сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

В рф заявили, что второй раунд переговоров с Украиной может пройти в Стамбуле 2 июня28.05.25, 19:07 • 1550 просмотров

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нравится" то, что делает путин в Украине.

По словам источников, президент США дал понять, что его терпение в отношении российского диктатора владимира путина заканчивается.

Российский диктатор владимир путин является безумным на стратегическом уровне, но вполне рациональным на тактическом. Об этом написал в Telegram советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк  

Игорь Тележников

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