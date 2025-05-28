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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным
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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

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Трамп не вводит санкции против россии, надеясь на сделку по Украине

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Президент США заявил, что воздержится от санкций, чтобы не сорвать переговоры о прекращении войны. Через две недели Трамп оценит готовность россии к сделке.

Трамп не вводит санкции против россии, надеясь на сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что воздерживается от введения новых санкций против россии, поскольку не хочет мешать своим попыткам договориться о прекращении вторжения в Украину, передает УНН со ссылкой на AP.

Если я думаю, что близок к заключению сделки, я не хочу ее испортить, сделав это 

- сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Он сказал, что узнает примерно через две недели, готова ли россия заключить сделку о прекращении трехлетней войны.

Добавим

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель даст оценку тому, пытается ли президент россии владимир путин влиять на Соединенные Штаты в контексте войны в Украине. Он также выразил разочарование из-за недавних российских атак на украинские города, которые происходят "посреди того, что можно назвать переговорами".

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным28.05.2025, 20:16 • 8632 просмотра

Антонина Туманова

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