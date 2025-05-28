Трамп не вводит санкции против россии, надеясь на сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что воздерживается от введения новых санкций против россии, поскольку не хочет мешать своим попыткам договориться о прекращении вторжения в Украину, передает УНН со ссылкой на AP.

Если я думаю, что близок к заключению сделки, я не хочу ее испортить, сделав это