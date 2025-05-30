Сенатор Грем: українці - королі дронів, з якими потрібно співпрацювати
Київ • УНН
Сенатор Ліндсі Грем заявив, що українці є найбільш досвідченими у використанні дронів на війні. США співпрацює з Україною у цій сфері та налагоджує ділові зв'язки.
Українці є королями дронів, і було б божевіллям не співпрацювати з ними. Про це заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем під час візиту в Київ, передає УНН із посиланням на "Ми-Україна".
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За його словами, саме українці є найбільш досвідченими в питанні застосування дронів на війні. Але також він додав, що Україні пощастило мати великі поклади корисних копалин.
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Україні пощастило, що вона сидить на вершині трильйонів доларів критично важливих мінералів, необхідних для економіки XXI століття. Тепер ми маємо ділові відносини. Я очікую, що ці ділові відносини будуть поширюватися на військову сферу, що американський військово-промисловий комплекс буде продавати зброю, яку ми розробили, Україні... Українці - це королі безпілотників. Ви переважаєте у війні безпілотників, ви - найдосвідченіші люди на планеті в тому, як зробити безпілотник і як ним користуватися... І було б божевіллям не скористатися вашими знаннями і не почати з вами співпрацювати
Він додав, що саме тому США співпрацює з українцями у сфері дронів та налагоджує ділові зв'язки у військовій галузі.
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