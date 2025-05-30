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Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
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Сенатор Грем: українці - королі дронів, з якими потрібно співпрацювати

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що українці є найбільш досвідченими у використанні дронів на війні. США співпрацює з Україною у цій сфері та налагоджує ділові зв'язки.

Сенатор Грем: українці - королі дронів, з якими потрібно співпрацювати

Українці є королями дронів, і було б божевіллям не співпрацювати з ними. Про це заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем під час візиту в Київ, передає УНН із посиланням на "Ми-Україна".

Деталі

За його словами, саме українці є найбільш досвідченими в питанні застосування дронів на війні. Але також він додав, що Україні пощастило мати великі поклади корисних копалин.

Ліндсі Грем очікує, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроєкт про санкції щодо рф30.05.25, 20:46 • 1466 переглядiв

Україні пощастило, що вона сидить на вершині трильйонів доларів критично важливих мінералів, необхідних для економіки XXI століття. Тепер ми маємо ділові відносини. Я очікую, що ці ділові відносини будуть поширюватися на військову сферу, що американський військово-промисловий комплекс буде продавати зброю, яку ми розробили, Україні... Українці - це королі безпілотників. Ви переважаєте у війні безпілотників, ви - найдосвідченіші люди на планеті в тому, як зробити безпілотник і як ним користуватися... І було б божевіллям не скористатися вашими знаннями і не почати з вами співпрацювати 

- зазначив Грем.

Він додав, що саме тому США співпрацює з українцями у сфері дронів та налагоджує ділові зв'язки у військовій галузі.

Україна не програє цю війну, це російська пропаганда - Грем30.05.25, 21:11 • 1530 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
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