Сенатор Грем: українці - королі дронів, з якими потрібно співпрацювати

Українці є королями дронів, і було б божевіллям не співпрацювати з ними. Про це заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем під час візиту в Київ, передає УНН із посиланням на "Ми-Україна".

За його словами, саме українці є найбільш досвідченими в питанні застосування дронів на війні. Але також він додав, що Україні пощастило мати великі поклади корисних копалин.

Ліндсі Грем очікує, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроєкт про санкції щодо рф

Україні пощастило, що вона сидить на вершині трильйонів доларів критично важливих мінералів, необхідних для економіки XXI століття. Тепер ми маємо ділові відносини. Я очікую, що ці ділові відносини будуть поширюватися на військову сферу, що американський військово-промисловий комплекс буде продавати зброю, яку ми розробили, Україні... Українці - це королі безпілотників. Ви переважаєте у війні безпілотників, ви - найдосвідченіші люди на планеті в тому, як зробити безпілотник і як ним користуватися... І було б божевіллям не скористатися вашими знаннями і не почати з вами співпрацювати