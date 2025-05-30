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Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
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Украина не проиграет эту войну, это российская пропаганда - Грэм

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что будет призывать европейских партнеров снизить ценовой потолок на нефть. По его словам, Украина не проиграет эту войну.

Украина не проиграет эту войну, это российская пропаганда - Грэм

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что будет призывать европейских партнеров снизить ценовой потолок на нефть, и подчеркнул, что Украина не проиграет эту войну, это российская пропаганда. Об этом Грэм сказал журналистам, находясь в Киеве, передает УНН.

70% российской нефти покупают Индия и Китай. Далее я еду в Париж, а затем в Германию. Буду призывать европейских партнеров снизить ценовой потолок, усложнить экономику путина увеличить добычу ОПЕК. Если Европа сделает это, это будет иметь значение. Это повредит российской военной машине, если Европа пойдет по этому пути. Кроме того, выровняйте санкции против Китая. Сенат будет действовать. Мы возвращаемся, чтобы проинформировать наших коллег. Я буду говорить с лидером большинства, а он - с лидером меньшинства, сенатором Шумером. На следующей неделе мы проведем брифинг украинцев в Сенате, и мы собираемся обсудить эту идею. Украина не проиграет эту войну. Это российская пропаганда. Если вы посмотрите на карту год назад и посмотрите на нее сегодня, она практически не изменилась 

- заявил Грэм.

Напомним

Во время встречи с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что россия пытается сделать из дипломатии посмешище, прикрываясь переговорами, и отметил необходимость давления на рф, в частности санкциями.

Сенатор Ричард Блюменталь заявил, что США могут ввести пошлины в 500% для стран, которые покупают российскую нефть, бензин или нефтехимию. В частности, это касается Индии и Китая.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что ожидает, что на следующей неделе Сенат США начнет продвигать законопроект о санкциях против россии.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
ОПЕК
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