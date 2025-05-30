рф робить з дипломатії посміховисько, потрібен тиск санкціями: Зеленський зустрівся з сенаторами Гремом та Блюменталем
Київ • УНН
Президент України заявив, що росія прикривається перемовинами, готуючись до наступу. Він наголосив на необхідності посилення санкційного тиску для примусу рф до миру.
Під час зустрічі з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що росія намагається зробити з дипломатії посміховисько, прикриваючись перемовинами, та наголосив на необхідності тиску на рф, зокрема санкціями. Про Глава держави написав у Telegram, передає УНН.
Хороша зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Дякую, що ви в Україні саме тоді, коли найбільше потрібна координація зусиль для наближення гідного й тривалого миру. Ми однаково розуміємо, що росія намагається зробити з дипломатії посміховисько: прикривається перемовинами, але готується до нових наступальних операцій на фронті, щодня бʼє по наших містах і селах, відмовляється від усіх пропозицій припинення вогню
Він наголосив, що на росію необхідний тиск, зокрема санкційний.
Обговорили це та інші важелі, які можемо застосувати, щоб примусити росію до миру. Продовжимо працювати над цим разом. Дякую за міцну двопартійну підтримку та за лідерство в захисті життя. Саме реальна залученість Америки на всіх етапах перемовин може гарантувати надійний мир
Нагадаємо
Американський сенатор Ліндсі Грем звернувся до росіян, заявивши, що путін веде їх у прірву. Він підкреслив, що росія стала державою-ізгоєм через дії путіна.