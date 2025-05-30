рф робить з дипломатії посміховисько, потрібен тиск санкціями: Зеленський зустрівся з сенаторами Гремом та Блюменталем

Під час зустрічі з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що росія намагається зробити з дипломатії посміховисько, прикриваючись перемовинами, та наголосив на необхідності тиску на рф, зокрема санкціями. Про Глава держави написав у Telegram, передає УНН.

Хороша зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Дякую, що ви в Україні саме тоді, коли найбільше потрібна координація зусиль для наближення гідного й тривалого миру. Ми однаково розуміємо, що росія намагається зробити з дипломатії посміховисько: прикривається перемовинами, але готується до нових наступальних операцій на фронті, щодня бʼє по наших містах і селах, відмовляється від усіх пропозицій припинення вогню