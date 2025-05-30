рф делает из дипломатии посмешище, необходимо давление санкциями: Зеленский встретился с сенаторами Грэмом и Блюменталем

Во время встречи с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что россия пытается сделать из дипломатии посмешище, прикрываясь переговорами, и подчеркнул необходимость давления на рф, в частности санкциями. Об этом Глава государства написал в Telegram, передает УНН.

Хорошая встреча с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Спасибо, что вы в Украине именно тогда, когда больше всего нужна координация усилий для приближения достойного и длительного мира. Мы одинаково понимаем, что россия пытается сделать из дипломатии посмешище: прикрывается переговорами, но готовится к новым наступательным операциям на фронте, ежедневно бьет по нашим городам и селам, отказывается от всех предложений прекращения огня - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что на россию необходимо давление, в частности санкционное.

Обсудили это и другие рычаги, которые можем применить, чтобы принудить россию к миру. Продолжим работать над этим вместе. Спасибо за прочную двухпартийную поддержку и за лидерство в защите жизни. Именно реальная вовлеченность Америки на всех этапах переговоров может гарантировать надежный мир - добавил Зеленский.

Напомним

Американский сенатор Линдси Грэм обратился к россиянам, заявив, что путин ведет их в пропасть. Он подчеркнул, что россия стала государством-изгоем из-за действий путина.